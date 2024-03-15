لجنة «يد الخير» تدعم المتعسرين في قضايا الدعاوى الإيجارية

تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي تبرعاً بقيمة 150 ألف درهم إماراتي، من شركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملّاك، بهدف المساهمة في دعم الحالات الإنسانية المتعسرة في قضايا الدعاوى الإيجارية في المركز.

واستلم القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي شيكاً بقيمة التبرع من رجل الأعمال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملّاك، للجنة «يد الخير» للمساعدة في كرب العديد من المتعسرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية إيجارية.



وأعرب القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شكره لشركة «ستراتوم» على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أنها «تعكس التزامهم الأصيل كشركة إماراتية بنهج القيادة الرشيدة الداعي دوماً إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني وصناعة الأمل. وأضاف: «يتواصل نهج العطاء وانضمام قوافل الشركات التي تتسابق لوضع بصمتها ضمن التأثير الإيجابي الذي تُحدثه لجنة «يد الخير» عبر الوقوف إلى جانب هذه الفئات وتكريس روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع».

بدوره، قال القاضي عبد العزيز أنوهي رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي: «من خلال هذه الجهود المتواصلة أسهمت لجنة يد الخير طيلة هذه الفترة في فك كرب العديد من المتعسرين نتيجة قضايا إيجارية على ذمم مطالبات مالية للتخفيف عنهم ويمثلون عدداً من الجنسيات، ويسعى المركز إلى عدم استمرار حبسهم وفك القيود عنهم وفي ذات الوقت عدم ضياع حقوق المؤجرين».

من جانبه، قال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملّاك: «إن تقديم التبرعات للحالات الإنسانية من المتعسرين الذين قادتهم ظروفهم الصعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ومد الأيادي البيضاء تفتح باب أمل جديد لاستعادة هؤلاء المتعسرين حياتهم الطبيعية وتدمجهم في المجتمع، وترسخ قيمة التكافل والتعاضد لتوفير الحياة الكريمة لهم».





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