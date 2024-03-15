شارلوت تلبوري ترعى أكاديمية «الفورمولا 1»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شارلوت تلبوري، عن الرعاية الرياضية العالمية الأولى لها على الإطلاق كشريك رسمي لأكاديمية ((الفورمولا 1)) لعام 2024.
كما ستكون شارلوت تلبوري أول علامة تجارية لمنتجات العناية بالجمال وأول علامة تجارية تؤسسها سيدة تتولى رعاية أكاديمية الفورمولا 1.
وتمثل الأكاديمية مشروعاً جديداً وطموحاً من الفورمولا 1 لتطوير وإعداد السائقات الإناث لبلوغ مستويات أعلى للمنافسة. وقالت شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مؤسسة ورئيسة شارلوت تلبوري :
((شغفي وهدفي لطالما كانا تمكين الجميع وفي كل مكان لإطلاق العنان لسحر الثقة بالنفس، إنها رؤية مشتركة بين سوزي وولف وأكاديمية الفورمولا 1، تم إنشاء علامتي التجارية للجميع في كل مكان، وباعتباري سيدة مؤسسة، أشعر بسعادة غامرة لأن نكون أول علامة تجارية على الإطلاق في العناية بالجمال التي تقدم الدعم إلى تلك السائقات المتميزات بالعزيمة والتصميم من خلال شراكتنا مع أكاديمية الفورمولا 1)). وتقول سوزي وولف، المديرة التنفيذية لأكاديمية الفورمولا 1: ((نتولى مهمة تحويل الوصول إلى رياضتنا، الاحتفال بالنساء الرائدات في صناعتنا وإلهام جيل جديد من الشابات لبدء مسيرة رياضة سباق السيارات)).
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