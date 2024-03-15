شارلوت تلبوري ترعى أكاديمية «الفورمولا 1»

أعلنت شارلوت تلبوري، عن الرعاية الرياضية العالمية الأولى لها على الإطلاق كشريك رسمي لأكاديمية ((الفورمولا 1)) لعام 2024.

كما ستكون شارلوت تلبوري أول علامة تجارية لمنتجات العناية بالجمال وأول علامة تجارية تؤسسها سيدة تتولى رعاية أكاديمية الفورمولا 1.

وتمثل الأكاديمية مشروعاً جديداً وطموحاً من الفورمولا 1 لتطوير وإعداد السائقات الإناث لبلوغ مستويات أعلى للمنافسة. وقالت شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مؤسسة ورئيسة شارلوت تلبوري :

((شغفي وهدفي لطالما كانا تمكين الجميع وفي كل مكان لإطلاق العنان لسحر الثقة بالنفس، إنها رؤية مشتركة بين سوزي وولف وأكاديمية الفورمولا 1، تم إنشاء علامتي التجارية للجميع في كل مكان، وباعتباري سيدة مؤسسة، أشعر بسعادة غامرة لأن نكون أول علامة تجارية على الإطلاق في العناية بالجمال التي تقدم الدعم إلى تلك السائقات المتميزات بالعزيمة والتصميم من خلال شراكتنا مع أكاديمية الفورمولا 1)). وتقول سوزي وولف، المديرة التنفيذية لأكاديمية الفورمولا 1: ((نتولى مهمة تحويل الوصول إلى رياضتنا، الاحتفال بالنساء الرائدات في صناعتنا وإلهام جيل جديد من الشابات لبدء مسيرة رياضة سباق السيارات)).

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