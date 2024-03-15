«وول ستريت» تهبط تحت وطأة مخاوف التضخم

(MENAFN
- Al-Bayan)
فتحت بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية على انخفاض، أمس، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع التضخم على توقيت أول خفض مقبل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أثر على الأسهم الشديدة التأثر بأسعار الفائدة .
وهبط مؤشر داو جونز 96.01 نقطة بما يعادل 0.25 % إلى 38809.65 نقاط. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز منخفضاً 27.17 نقطة أو 0.53 % إلى 5123.31 نقطة، ونزل ناسداك 84.95 نقطة أو 0.53 % إلى 16043.58 نقطة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية، إذ عوضت مكاسب قطاع الاتصالات أثر موجة بيع أسهم عالمية بعد صدور بيانات كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أكبر من المتوقع، ما قلل من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.
واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، خلال التعاملات، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. وأدت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية القوية التي صدرت أول من أمس، إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو. وقادت أسهم قطاع العقارات الحساسة لأسعار الفائدة خسائر المؤشر بتراجعها 1.2 %.
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