«وول ستريت» تهبط تحت وطأة مخاوف التضخم

فتحت بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية على انخفاض، أمس، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع التضخم على توقيت أول خفض مقبل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أثر على الأسهم الشديدة التأثر بأسعار الفائدة .

وهبط مؤشر داو جونز 96.01 نقطة بما يعادل 0.25 % إلى 38809.65 نقاط. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز منخفضاً 27.17 نقطة أو 0.53 % إلى 5123.31 نقطة، ونزل ناسداك 84.95 نقطة أو 0.53 % إلى 16043.58 نقطة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية، إذ عوضت مكاسب قطاع الاتصالات أثر موجة بيع أسهم عالمية بعد صدور بيانات كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أكبر من المتوقع، ما قلل من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، خلال التعاملات، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. وأدت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية القوية التي صدرت أول من أمس، إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو. وقادت أسهم قطاع العقارات الحساسة لأسعار الفائدة خسائر المؤشر بتراجعها 1.2 %.

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