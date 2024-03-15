1.4 مليون مسافر عبر «الاتحاد للطيران» في شهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت ((الاتحاد للطيران))، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر فبراير 2024، حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف.
فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 89% على مدار الشهر.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: ((في فبراير 2024، شهدنا نمواً بنسبة 46% على أساس سنوي في أعداد المسافرين مع استمرارنا في تطبيق استراتيجية النمو، بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 2.9 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 40% عن الأرقام المسجلة في فبراير 2023)).
وتابع: ((شهدنا هذا الشهر على الكثير من التطورات، فقد عززنا من أسطولنا مع استقبال 3 طائرات من طراز 787-9، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الرئيسية)).
وأضاف:((لقد أعلنا عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين هذا العام وهما أنطاليا التركية وجايبور الهندية والتي تمثل الوجهة الحادية عشرة التي نشغل إليها رحلات بدون توقف بين أبوظبي وشبه القارة الهندية)).
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