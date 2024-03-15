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31.4 مليار دولار تجارة الإمارات وأميركا 2023

3/15/2024 7:19:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 31.4 مليار دولار في العام الماضي 2023.

ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة ذاتها خلال العام الجاري.

وأضاف سيبرايت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن صادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات وصلت إلى 24.8 مليار دولار في العام الماضي، لتتجاوز بذلك صادرات العام 2022 البالغة 20.8 مليار دولار، بنمو بنسبة 19%، مشيراً إلى أن الإمارات ظلت وجهة التصدير الأمريكية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الخامس على التوالي.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات تدعم نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة وصلت لنحو 6.6 مليارات دولار في العام الماضي.

وذكر سيبرايت، إلى أن استثمارات دولة الإمارات في السوق الأمريكية، مستمرة في النمو مع تركزها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مشيراً إلى 3 مجالات لها إمكانية أكبر لمزيد من التعاون بين البلدين في العام 2024 وهي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال سيبرايت إن الإمارات والولايات المتحدة تواصلان البناء على التقدم الهائل الذي تم إحرازه العام الماضي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((COP28)) في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى استمرار المرتكزات التقليدية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في الحفاظ على قوتها بقطاعات مثل الفضاء والدفاع والطاقة.

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