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800 شركة جديدة تستقطبها «جافزا» خلال 2023

3/15/2024 7:19:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي - ((جافزا))، أكثر من 10100 شركة مع نهاية العام الماضي 2023، منها 800 شركة جديدة استقطبتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي.

ووفق بيانات صدرت عن ((موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد))، نجحت جافزا في نسب الإشغالات لديها خاصة على صعيد المستودعات والأراضي والمكاتب ومساكن العمال قيد الإنشاء، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات في نهاية 2023 إلى 93%، مقارنة بـ89% بنهاية 2022.

وكذلك ارتفعت إشغالات الأراضي لتصل إلى 91%، مقارنة مع 79%، ومواقع وسكنات العمال قيد الإشغال التي ارتفعت من 79% كما في نهاية 2022، لتصل إلى 81% في نهاية العام الماضي 2023، فيما استقر أداء وإشغالات المكاتب عند مستوياتها السنوية مسجلة إشغالات عند 79%.

شركاء

ووفق البيانات، حلت السوق الهندية أولاً كأكبر الأسواق الخارجية التي تصدر إليها ((جافزا)) منتجاتها بحصة 13%، باكستان 6%، الصين 5%، إيران 4%، العراق 4%، الولايات المتحدة الأمريكية 4%، مصر 3%، السعودية 3%، كينيا 2%، جيبوتي 2%، الكويت 2%، تنزانيا 2%، الصومال 2%، تركيا 2%، والمملكة المتحدة ونيجيريا وجنوب إفريقيا وهولندا وقطر واليابان 1% لكل منها،.

فيما بقية المناطق 40%. أما من حيث الواردات فحلت الصين أولاً بحصة الربع 25%، الهند ثانياً 13%، الولايات المتحدة الأمريكية 8%، باكستان 4%، اليابان 4%، مصر 3%، تركيا 3%، إيطاليا 2%، بلجيكا 2%، كوريا الجنوبية 2%، ألمانيا وتايلند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا 2% لكل منها، فيما فيتنام وهولندا والسعودية وسنغافورة 1%.

قطاعات

واستحوذت المركبات وأجزاؤها على الحصة الأكبر من واردات المنطقة الحرة لجبل علي بحصة 15%، والصناعات الكهربائية ثانياً بحصة 6%، والأعلاف الحيوانية بـ5%، والإلكترونيات الشخصية 5%، الفواكه والمكسرات 5%، منتجات الحديد 4%، الأخشاب 4%، مواد البناء 4%، الأطعمة والمواد الغذائية 4%، الكيماويات 4%، البوليمير والبلاستيك 4%.

وفي الصادرات، استحوذت منتجات الحديد أكبر القطاعات تجارة بحصة 11%، المركبات وأجزاؤها 9%، المنتجات النفطية والهيدروكربونية 6%، البلاستيك والبوليمرات 5%، المنتجات الكيماوية 5%، المواد الغذائية 5%، الصناعات الكهربائية 5%، مواد البناء 5%، الورق 3%.

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