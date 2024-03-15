800 شركة جديدة تستقطبها «جافزا» خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي - ((جافزا))، أكثر من 10100 شركة مع نهاية العام الماضي 2023، منها 800 شركة جديدة استقطبتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي.
ووفق بيانات صدرت عن ((موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد))، نجحت جافزا في نسب الإشغالات لديها خاصة على صعيد المستودعات والأراضي والمكاتب ومساكن العمال قيد الإنشاء، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات في نهاية 2023 إلى 93%، مقارنة بـ89% بنهاية 2022.
وكذلك ارتفعت إشغالات الأراضي لتصل إلى 91%، مقارنة مع 79%، ومواقع وسكنات العمال قيد الإشغال التي ارتفعت من 79% كما في نهاية 2022، لتصل إلى 81% في نهاية العام الماضي 2023، فيما استقر أداء وإشغالات المكاتب عند مستوياتها السنوية مسجلة إشغالات عند 79%.
شركاء
ووفق البيانات، حلت السوق الهندية أولاً كأكبر الأسواق الخارجية التي تصدر إليها ((جافزا)) منتجاتها بحصة 13%، باكستان 6%، الصين 5%، إيران 4%، العراق 4%، الولايات المتحدة الأمريكية 4%، مصر 3%، السعودية 3%، كينيا 2%، جيبوتي 2%، الكويت 2%، تنزانيا 2%، الصومال 2%، تركيا 2%، والمملكة المتحدة ونيجيريا وجنوب إفريقيا وهولندا وقطر واليابان 1% لكل منها،.
فيما بقية المناطق 40%. أما من حيث الواردات فحلت الصين أولاً بحصة الربع 25%، الهند ثانياً 13%، الولايات المتحدة الأمريكية 8%، باكستان 4%، اليابان 4%، مصر 3%، تركيا 3%، إيطاليا 2%، بلجيكا 2%، كوريا الجنوبية 2%، ألمانيا وتايلند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا 2% لكل منها، فيما فيتنام وهولندا والسعودية وسنغافورة 1%.
قطاعات
واستحوذت المركبات وأجزاؤها على الحصة الأكبر من واردات المنطقة الحرة لجبل علي بحصة 15%، والصناعات الكهربائية ثانياً بحصة 6%، والأعلاف الحيوانية بـ5%، والإلكترونيات الشخصية 5%، الفواكه والمكسرات 5%، منتجات الحديد 4%، الأخشاب 4%، مواد البناء 4%، الأطعمة والمواد الغذائية 4%، الكيماويات 4%، البوليمير والبلاستيك 4%.
وفي الصادرات، استحوذت منتجات الحديد أكبر القطاعات تجارة بحصة 11%، المركبات وأجزاؤها 9%، المنتجات النفطية والهيدروكربونية 6%، البلاستيك والبوليمرات 5%، المنتجات الكيماوية 5%، المواد الغذائية 5%، الصناعات الكهربائية 5%، مواد البناء 5%، الورق 3%.
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