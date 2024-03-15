المتاجر التقليدية خط دفاع لمنافسي «شي إن»

تعمل شركة ((إنديتكس)) المالكة لعلامة ((زارا))، على تحسين مبيعاتها من خلال تطوير وتوسيع متاجرها الرئيسية.

عندما فتحت أبواب متجرها المجدد حديثاً في باريس عام 2022، عملت ((ديور)) على توسيع مساحة المتجر بشكل كبير وتضمينه ميزات مثل مطعم ومحل حلويات.

ربما لا يطالب المتسوقون لدى ((زارا)) و((إتش آند إم))، بتناول مأكولات راقية في الأفرع المحلية، لكن يمكن لمتاجر الموضة السريعة التعلم من نظرائها في قطاع السلع الفاخرة. المتاجر الأقل عدداً والأكبر مساحة والمصممة جيداً، يجب أن تكون واحدة من أهم أسلحتهم في المعركة التي يشنها منافسوهم على الإنترنت، مثل ((شي إن)) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

لنأخذ ((إنديتكس)) المالكة لعلامة ((زارا)) مثالاً، ازداد متوسط مساحة متجرها خلال الـ10 أعوام الماضية من نحو 500 إلى ما بين 750 إلى 800 متر مربع، حسب تقديرات ((آر بي سي كابيتال ماركتس)). وأغلقت ((إنديتكس))، وهي أيضاً مالكة ((بول آند بير))، و((ماسيمو دوتي))، المتاجر الأصغر حجماً، إلا أنها حدثت ووسعت متاجرها في المواقع المهمة، فافتتحت أكبر متاجر علامة ((زارا)) على الإطلاق العام الماضي في روتردام.

قد يبدو الأمر غير بديهي في ظل استمرار تحول المبيعات إلى شبكة الإنترنت، لكنه يسمح لـ((إنديتكس)) بتحسين مبيعاتها لكل متر مربع، فانتقلت من 5.000 يورو لكل متر مربع في 2013، إلى نحو 8.000 يورو لكل متر مربع، وفق تقديرات ((آر بي سي)).

عدد أقل من المتاجر بحجم أكبر يعني كفاءة أعلى. على سبيل المثال، سيتطلب الأمر عدداً أقل من عمليات التسليم. الأكثر أهمية هو عرض مجموعة منتجات أكثر شمولاً، لإغراء المتسوقين بإنفاق المزيد في كل زيارة. وعلّقت سويثا راماتشاندران، رئيسة العلامات التجارية الاستهلاكية في ((أرتميس فند مانجرز)) بقولها، إن المتسوقين يحبون حصولهم على الإلهام لدى زيارتهم أياً من المتاجر.

كما أن التجارة الإلكترونية والمتاجر الحقيقية لا تعمل بمعزل عن بعضهما البعض. ويمكن للزيارات ربع السنوية لمواقع الإنترنت، أن تزداد بنحو الخمسين بعد افتتاح علامة تجارية متجراً جديداً، حسب ما أفاد تقرير صدر في 2023 من منصة ((شوبيفاي)) للتجارة الإلكترونية. كما تتيح متاجر التجزئة، إمكانية تقديم طلبات عبر الإنترنت من داخل الفروع.

يجب على ما يدعى بالجيل الأول من متاجر التجزئة الموضة السريعة مثل ((إتش آند إم))، و((إنديتكس))، البحث عن طرق تمكنهم من استغلال أي ميزة يتفوقون بها على ((شي إن))، التي حصلت على دعم تطبيق مقاطع الفيديو ((تيك توك)) في رحلة صعودها. وتعهد دانييل إرفير، الرئيس التنفيذي الجديد لدى ((إتش آند إم))، بخفض الوقت الذي يستغرقه وصول مجموعات جديدة إلى المتاجر.

ويتم تداول أسهم ((إتش آند إم)) بمكرر ربحية آجل قدره 15.9 مرة، مقابل تداول أسهم ((إنديتكس)) بمكرر ربحية آجل قدره 22.1 مرة، لبطء ((إتش آند إم)) مقارنة بمنافسيها في الاستجابة للاتجاهات.

إلا أن ((إنديتكس)) تواجه تساؤلاتها الخاصة، وتحديداً: إلى متى يمكنها مواصلة مسيرتها القوية الأخيرة. فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 38% خلال الـ12 شهراً الماضية. وسيساعد توليدها القوي للتدفقات النقدية الحرة في الحفاظ على الحماس تجاه أسهمها. كما دفع صافي مركزها المالي البالغ 11.5 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 15% على أساس سنوي، الآمال في مزيد من العوائد النقدية عند إعلان النتائج السنوية هذا الأسبوع.

تتطلع الموضة إلى الماضي في كثير من الأحيان عند بحثها عن الإلهام، وإذا ما استخدمت هذا بذكاء، فسيمكن للمتاجر أن تساعدك في المنافسة الشرسة التي تواجهها من المنافسين على الإنترنت.

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