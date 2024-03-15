كيف نتخلص من الثرثرة ونجد مخرجاً من «الاجتماعات القاتلة»؟

أجريت منذ فترة محادثة مع امرأة قالت إنها ستتوقف عن حضور فصل مسائي اعتادت أن تستمتع به سابقاً.

ويأتي التوقف لسبب محبط، فقد انضمت إلى الفصل امرأة أخرى لا تكف عن الثرثرة، تتحدث باستمرار، عادة عن نفسها، بغض النظر عن الموضوع أو الوقت أو المحاولات المهذبة أحياناً لوقف ثرثرتها التي لا تهدأ، لقد جعلت ثرثرتها تلك الفصل بأكمله في حالة من الفوضى والملل، سألت: ((لماذا لا يطلب منها المدرب الصمت؟)) فأجابت: ((لا يستطيع، يبدو أنه لا يعرف كيف يقوم بذلك)).

عند الاستماع إلى هذه القصة، كان أول ما تبادر إلى ذهني هو أن المدرب لا يملك أي خبرة في إدارة أي نوع من الاجتماعات، لكن كان ذلك أيضاً بمثابة تذكير بأن القدرة على مقاطعة الثرثرة التي تجعل اجتماعات العمل بائسة هي مهارة لا يتم تقديرها حقاً.

إذا كنت تعتقد أن هذه مشكلة غير مهمة، فأنت مخطئ حيث تشير تقديرات الباحثين إلى أن العمال والموظفين حضروا نحو 55 مليون اجتماع يومياً في الولايات المتحدة وحدها في عام 2015، وأكثر من 80 مليوناً في عام الإغلاق 2020. وبحلول عام 2022، يُعتقد أنه كان لا يزال هناك 62 مليون اجتماع على الأقل. ومن الصعب حساب عدد الاجتماعات التي أفسدها المتحدثون الثرثارون على وجه التحديد.

وكما كتب خبير الاجتماعات الأمريكي، البروفيسور ستيفن روجيلبيرج، فإن قادة الاجتماعات يقيمون اجتماعاتهم باستمرار بشكل أفضل من غير القادة، وإذا كنت تتحدث كثيراً في اجتماع (كما يفعل القادة غالباً) فأنت أكثر عرضة للاعتقاد بأن كل شيء سار على ما يرام.

ومع ذلك، أظهرت دراسات روجيلبيرج، أن 15% من الموظفين والعمال بشكل عام يعتبرون اجتماعاتهم ((ضعيفة أو سيئة للغاية))، هناك العديد من عوامل الإزعاج التي يمكن أن تفسر ذلك: المتأخر باستمرار، والصامت السلبي، والناقد القامع للأفكار، والأكثر مللاً الاجتماع الروتيني الذي لم تكن هناك حاجة إليه في المقام الأول.

ولكن، حتى لو كان جزء صغير فقط من نسبة الـ 15% يرون ذلك لأن اجتماعاتهم غارقة في ثرثرة مفرطة أو جانبية، فإن هذا لا يزال يُترجم إلى عدة آلاف من الاجتماعات التي أفسدتها ثرثرة غير ضرورية أو انحرفت عن مسارها، وربما يساعد ذلك في تفسير سبب استمرار تزايد عدد الكتب حول كيفية عقد اجتماع، إذ تقدم أمازون عناوين تشمل ((كيفية ترأس اجتماعاً فعالاً)) لعام 2022، و((عقد اجتماعات ناجحة)) لعام 2021، و((الاجتماعات القاتلة)) لعام 2024.

وكان قد صدر كتاب روجيلبيرج الشامل ((العلم المدهش للاجتماعات)) في عام 2019 وأتبعه هذا العام بدليل للاجتماعات الفردية بعنوان ((يسعدنا أن التقينا)).

تجعلني هذه الكتب دائماً ممتنة لأنني أعمل في صحيفة، حيث تجعل مواعيد تسليم العمل النهائية الضيقة الاجتماعات قصيرة وتجعل الحياة صعبة لأي ثرثار محتمل. أيضاً، يُطلب من الصحفيين في كثير من الأحيان إدارة حلقات نقاش، حيث يتم صقل مهارات المقاطعة اللبقة. ويحب أحد زملائي الصعود إلى المسرح، معلناً أن لديه إنذاراً هاتفياً صاخباً وبغيضاً، سينطلق بمجرد تجاوز أي عضو في الفريق الوقت المخصص له للتحدث، وهي حيلة يقول إنها تعمل بشكل جيد للغاية. ويعتذر آخرون ببساطة للمتحدثين مقدماً عن حقيقة أنهم سيقاطعون كلامهم بحسم إذا استمروا لفترة طويلة، وعلى نحو يسبب ضيقاً للجمهور ويسرق الوقت من البقية.

وبالعودة إلى العمل، ثمّة حاجة إلى أساليب أكثر دقة، فأفضل قادة الاجتماعات هم يفعلون شيئاً يتجنبه الكثيرون: تحديد موعد نهائي محدد لانتهاء الاجتماع، ومعرفة ما إذا كان المتحدثون المهيمنون يمنعون الآخرين من المساهمة، إذ يجعل هذا من السهل مقاطعة الثرثارين من خلال تذكيرهم بأن الوقت يمر ثم قول شيء مثل ((هذه نقطة رائعة، ولكنني أود أن أسمع رأي أليكس)).

ويفضل بعض القادة ما يسمى بقاعدة قنديل البحر، حيث يمكن لأي شخص في الاجتماع المقاطعة إذا شعر أن المناقشة تخرج عن مسارها أو تنجرف، كما تفعل قناديل البحر.

ويزعم البعض أن هذا ممتع وفعال لكنه يذكرني بمشهد من مسلسل ((ذا أوفيس)) ومن الواضح أنه لا يناسب الجميع.

ومع ذلك، هناك استراتيجيات أخرى كثيرة للمقاطعة، حتى لغير القادة، يمكنهم أن يسألوا بأدب: ((عذراً، هل يمكنني التأكد من أنني أفهم ذلك؟)) أو ((هل يمكنني المشاركة لأضيف شيئاً ما إلى ذلك؟))، من الواضح أن كل هذا يصبح أكثر صعوبة إذا كان قائد الاجتماع هو أيضاً الثرثار الرئيسي، هنا، يلزم قدر من المكر، إذ يجب على الحاضرين توضيح الأمر مسبقاً بأن عليهم التواجد في مكان آخر قريباً، وهذا يتيح لهم التحقق من ساعاتهم، والتنهد ونطق تلك الكلمات المرحب بها بشدة في الاجتماع: ((آه، انظر إلى الوقت، هل هناك شيء آخر نحتاج إلى تغطيته؟)).

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