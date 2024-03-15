مصنعو الألواح الشمسية الأمريكيون في مهب رياح الواردات

تنخفض أسعار الألواح الشمسية في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بسبب طوفان من الألواح الصينية. ورغم أنه نعمة لمطوري الطاقة المتجددة، إلا أنه يهدد المصنعين الذين يحاولون إنشاء سلسلة إمداد محلية لأسرع مصادر توليد الطاقة الكهربائية نمواً في أمريكا.

وضاعفت الصين، المورد المهيمن على معدات الطاقة الشمسية، سعتها الإنتاجية العام الماضي لأكثر من تريليون واط، وتنتج حالياً ألواحاً تفوق الطلب العالمي بنحو ثلاث مرات، بحسب وكالة الطاقة الدولية و((وود ماكنزي)). وانخفضت أسعار الألواح الشمسية عالمياً بنسبة 50% في العام الماضي إلى 10 سنتات للواط.

حفزت هذه التخمة في المعروض، شركات الطاقة الأمريكية، على تفضيل الواردات على الألواح المحلية الأكثر تكلفة، في الوقت الذي تبني فيه مجمعات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية. ورداً على هذا التطور، يقول المصنعون في أمريكا الشمالية، إنهم يتراجعون عن خطط التوسع رغم الحوافز المربحة والمتاحة لهم، بموجب قانون الحد من التضخم، وهو قانون أمريكي مهم فيما يتعلق بالمناخ.

وقال مارتن بوكتاروك، رئيس شركة هيلين الكندية المصنعة للألواح الشمسية: ((السوق سيئة)). وأضاف أن شركته أجلت خططها لإضافة خط تجميع بقدرة 500 ميجاوات إلى مصنعها للألواح الشمسية في مينيسوتا. وتابع: ((لا نريد قضم شيء لا يمكننا مضغه)).

تخلت ((كيوبيك بي في))، وهي شركة مصنعة لرقاقات الألواح الشمسية ومدعومة من بيل جيتس، الشهر الماضي، عن خطط لبناء مصنع أمريكي بقوة 10 جيجاواط كانت أفصحت عنه في ديسمبر 2022، مشيرة إلى ما وصفته بـ((انهيار هائل)) في الأسعار.

أما مارك فيدمار، الرئيس التنفيذي لدى ((فيرست سولار))، وهي أكبر المصنعين الأمريكيين للألواح الشمسية، فحذر في لجنة استماع عقدت أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، من أن البلاد ستصبح امتداداً لمبادرة الحزام والطريق الصينية بحكم الواقع.

وبعد تمرير قانون الحد من التضخم، أعلنت ((فيرست سولار)) بناء مصانع جديدة في ولايتي ألاباما ولويزيانا. وقال فيدمار لـ((فايننشال تايمز)): ((لا تريد الصين أن تتمتع أمريكا بصناعتها المحلية الخاصة، إنه وضع مزرٍ للغاية)).

وتضع الولايات المتحدة، تعريفة جمركية 14% على واردات مكونات توليد الطاقة الشمسية من غالبية الدول، وتطبق نسبة منفصلة قدرها 25% على السلع المصنوعة في الصين، التي فرضتها واشنطن بسبب الممارسات التجارية ((التمييزية)) التي تنتهجها بكين، إلى جانب رسوم مكافحة الإغراق، وأيضاً رسوم تعويضية على الألواح صينية الصنع تتخطى 200%.

كما خضعت شحنات الألواح الشمسية من جنوب شرق آسيا، لرسوم مكافحة إغراق ورسوم تعويضية، بعد أن وجدت وزارة التجارة الأمريكية الصيف الماضي، أن 5 شركات صينية أسست مصانع لها في المنطقة، للاحتيال على التعريفات الأمريكية. وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد هذه الرسوم حتى يونيو المقبل.

وأفاد تقرير صادر عن مجموعة ((بلومبرغ إن إي إف))، بأن الولايات المتحدة تستورد غالبية الألواح الشمسية من جنوب شرق آسيا، التي تظل صادراتها أرخص كثيراً من نظيراتها المصنوعة في أمريكا، حتى بعد احتساب التعريفات الجمركية والدعم المقدم بموجب قانون الحد من التضخم. وذكرت المجموعة البحثية المعنية بالطاقة النظيفة، أن الولايات المتحدة استوردت ألواحاً شمسية بسعة 50 جيجاواط بين يناير ونوفمبر 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع.

ونوه بول ليزكانو، كبير المحللين لدى ((بلومبرغ إن إي إف))، بأن دلائل المشكلات بادية لمصنعي الألواح الشمسية الأمريكيين. وتوقع إما إلغاء أو إرجاء التزامات تصنيع الألواح الشمسية الأمريكية، التي يبلغ إجماليها أكثر من 115 جيجاواط، منذ مصادقة الرئيس جو بايدن على قانون الحد من التضخم.

وتشير تقديرات ((بلومبرغ إن إي إف))، إلى أن الخلايا ووحدات الطاقة الشمسية المصنعة داخل الولايات المتحدة ستكلف 18.5 سنتاً للواط بنهاية 2024، مقارنة بتكلفة تبلغ 15.6 سنتاً للمصنعة في جنوب شرق آسيا.

وقال ليزكانو: ((الدعم المقدم بموجب قانون الحد من التضخم مربح للغاية، لكنه يظل غير كافٍ لمنافسة الواردات الرخيصة))، مضيفاً أن اتخاذ ((تدابير حمائية جديدة)) سيكون أمراً حيوياً لجعل التصنيع الأمريكي قادراً على المنافسة.

ودعا مصنعون أمريكيون، بينهم ((فيرست سولار)) و((هيلين))، إلى إنفاذ أكثر صرامة للتعريفات الجمركية، بما في ذلك إلغاء إعفاء الألواح الشمسية ثنائية الوجه التي تشكل غالبية الواردات، كما دعوا إلى تقديم موعد إنهاء الوقف الاختياري للرسوم المفروضة على واردات جنوب شرق آسيا.

ومثلت الأسعار الرخيصة للألواح الشمسية، رياحاً مواتية لاستخدام الطاقة الشمسية الأمريكية، ما عزز وجود مصدر طاقة خالٍ من الكربون في شبكة الكهرباء. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة 36 جيجاواط جديدة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الأمريكية هذا العام، ليكون أكبر مصدر لنمو السعة في الشبكة الكهربائية.

وقالت أبيجيل روس هوبر، رئيسة رابطة صناعات الطاقة الشمسية، التي تمثل مطوري ومصنعي الطاقة الشمسية الأمريكيين، لصحيفة ((فايننشال تايمز))، إن الولايات المتحدة ستحصل دائماً على مزيج من الألواح المستوردة والمصنعة محلياً، ومجموعة الصناعة لا تؤيد الإنهاء المبكر للوقف الاختياري، أو إلغاء الإعفاء الجمركي للألواح الشمسية ثنائية الوجه. وأضافت هوبر: ((في حين أننا نمضي تجاه سلسلة توريد أكثر محلية، إلا أننا نرغب في تحقيق تقدم سريع فيما يتعلق بأهدافنا المناخية)).

وتأتي هذه المخاوف في ضوء ازدياد قلق إدارة الرئيس بايدن من احتمالية إغراق الصين للولايات المتحدة بالألواح الشمسية، بسبب مشكلة القدرة الصناعية الفائضة التي تواجهها في سوقها المحلية.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة لـ((فايننشال تايمز))، إن وفداً أوضح للمسؤولين الصينيين خلال زيارة إلى بكين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون إجراءات إذا ما أغرقت الصين الأسواق الدولية بالسلع.

وقال أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة كانت أكثر قلقاً حيال الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وبطاريات أيونات الليثيوم.

وتنتج الصين ثلاثة أرباع الألواح الشمسية في العالم، وتتمتع بحصة أكبر من المدخلات، بما في ذلك البولي سيليكون والخلايا والرقاقات. ويتوقع أن تظل هيمنتها على تصنيع الألواح الشمسية بلا منازع إلى حد كبير حتى نهاية العقد الحالي.

كما ألقت تهديدات الجمهوريين بإلغاء أو تخفيف قانون الحد من التضخم، حالة من عدم اليقين على طموحات المصنعين الأمريكيين.

وقال مسؤولون سابقون في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لـ((فايننشال تايمز))، إن ترامب سيلغي قانون الحد من التضخم المعني بالمناخ إذا ما فاز بالانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.

وفي حين لا تتوقع ((فيرست سولار))، إلغاء قانون الحد من التضخم حال تنصيب إدارة من الحزب الجمهوري، لكن الشركة حذرت من أن فقدان الدعم وعدم كفاية التعريفات الجمركية تحمل في طياتها تحول الولايات المتحدة إلى أوروبا، حيث طغت الألواح الشمسية الصينية على السوق وأعاقت الموردين المحليين.

وفي يناير، أعلنت شركة ماير برجر السويسرية لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، إغلاق مصنعها في ألمانيا، وتركيز جهودها على تعزيز التصنيع في ولايتي كولورادو وأريزونا، بدعم قانون الحد من التضخم.

وقال جانتر إرفورت، الرئيس التنفيذي لشركة ماير برجر، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الأوروبيين يفقدون هذه الصناعة الاستراتيجية.

وقال مارك فيدمار: ((إذا أصبحنا كأوروبا، أي نفتح الأبواب على مصراعيها وتطغى الصين على هذه الصناعة، فسيكون ذلك مدمراً)).

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