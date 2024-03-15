10.9 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي، 10.9 مليارات درهم نتجت عن 3911 صفقة، حيث تسجيل 3251 مبايعة بقيمة 9.19 مليارات درهم، و533 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم، و127 هبة بقيمة 510 ملايين درهم.

وشهد الأسبوع، صفقة بيع شقة على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 140 مليون درهم ضمن مشروع كازا كنال، كما شهد أيضاً بيع فيلتين في الحبية 4، الأولى بقيمة 103 ملايين درهم والثانية بـ73 مليون درهم، ضمن مشروع جزيرة لاناي في تلال الغاف.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 1341 صفقة بقيمة 4.88 مليارات درهم (53.1 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 4.3 مليارات درهم (46.8 % من الإجمالي) عبر1910 صفقات.

وحلت مدينة المطر في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ649 مليون درهم نتجت عن 198 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا عبر 51 صفقة بقيمة 632 مليون درهم.

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