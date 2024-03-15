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النفط يتراجع و«برنت» قرب 85 دولاراً

3/15/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط، أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4 % هذا الأسبوع، مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع.

والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 85.17 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل أول من أمس، للمرة الأولى منذ نوفمبر. وهبط خام غرب تكساس الأمريكي، 22 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 81.04 دولاراً.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، في ظل هجمات تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يومياً عن الشهر الماضي، وتتوقع عجزاً طفيفاً في الإمدادات هذا العام، بعدما مدد أعضاء ((أوبك+)) خفض الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضاً بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

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