13 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.22% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب تجاوزت 4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب أسهم العقارات والبنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 720.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 724.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، صعدت أسهم الاتحاد العقارية 11.2%، وسالك 7.85%، وجي إف إتش المالية 7.4%، والإمارات دبي الوطني 4.4%.

وزاد ديار للتطوير 4.4%، ودبي الوطنية للتأمين 4.25%، وأرامكس 4.1%، وتعليم القابضة 4.1%.واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 374.96 مليون درهم، تلاه ((إعمار للتطوير)) بسيولة 288.1 مليون درهم، ثم ((جي إف إتش المالية)) جاذباً 273.5 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 192.65 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 884.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 691.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9221.37 نقطة منخفضاً 0.14% في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة))، النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 438.1 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 283.85 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم غذاء القابضة 15.6%، وجي أف إتش المالية 10.5%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.6%، وبالمز الرياضية 8.7%، ومجموعة أغذية 6.9%، وفيرتيغلوب 4.2%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 13 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.588 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و724.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.12 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.25 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.21 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 117 ألف صفقة.

أداء يومي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، عند مستوى 4262.48 نقطة متراجعاً 0.65% في جلسة أمس.

وقاد سهم ((الاتحاد العقارية))، ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 10.25%، كما صعدت أسهم أمان 3.4%، وسالك 3%، وتبريد 2%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9221.37 نقطة منخفضاً 0.36% في تداولات أمس.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم غذاء القابضة بالحد الأقصى 15%، وإي أس جي 7%، وأم القيوين للاستثمارات 4.55%، وريسبونس بلس القابضة 4.2%.

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