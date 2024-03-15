الإمارات الأولى عالمياً على مؤشر«عائد الإيجار في مركز المدينة 2024»

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر ((إجمالي عائد الإيجار في مركز (وسط) المدينة 2024)) عند 12.3%، متقدمة مرتبتين مقارنة بالعام 2023 .

والتي حلت فيه الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً.

وبحسب مؤشر مؤسسة ((نيبو)) العالمية لتكلفة المعيشة، بلغ متوسط عائد الإيجار لعقارات الإمارات في مركز المدينة 12.3% خلال العام 2024، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً، مرتفعاً من 12.2% خلال العام 2023.

زخم استثنائي

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع الزخم الاستثنائي الذي يشهده السوق العقاري في الإمارات وخاصة إمارة دبي، والتي شهدت استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 401 مليار ردهم خلال العام 2023.

والتي تعتبر الأعلى في تاريخ السوق، مما يعكس الطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على عقارات الإمارة ومستوى جاذبية دبي الاستثمارية العالية.

صعود متواصل

وأظهر المؤشر (Gross Rental Yield City Centre by Country 2024) الذي يصنف 104 دول حول العالم، أن إجمالي العائد الإيجاري في الإمارات في مركز المدينة يعتبر الأعلى في 10 سنوات، حيث ارتفع من 8.8% في 2014 مستحوذاً على المرتبة 21 عالمياً، ليستمر في الصعود إلى المرتبة الأولى عالمياً في 2024 عند 12.3%.

وبحسب المؤسسة يتم احتساب إجمالي عائد الإيجار عبر قسمة إجمالي الإيجار السنوي على سعر المنزل (معبراً عنه بالنسب المئوية) وكلما كانت النسبة أعلى كان أفضل.

ترتيب

وبحسب ترتيب الدول على المؤشر حلت الإمارات في المرتبة الأولى عند 12.3%، تليها بورتوريكو عند 11.8%، وثالثاً جنوب إفريقياً عند 10.3%، ورابعاً قيرغيزستان عند 9.6%، وخامساً أوزبكستان عند 9.2%.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 12 عالمياً عند 8.1%، والسعودية في المرتبة 23 عالمياً عند 6.7%، تليها مصر عند 6.4%، وتركيا في المرتبة 29 عالمياً عند 6.1%، وإسبانيا في المرتبة 31 عالمياً عند 6%.

وأظهرت البيانات التاريخية للمؤشر، أن العائد الإيجاري في الإمارات بلغ 21.1% في 2022، و9.2% في 2021، و9% في 2020، و10.2% في 2019، و10.3% في 2018، و9.7% في 2017، و10.6% في 2016، و8.8% في 2015، و8.8% في 2014.

خارج المركز

وبحسب بيانات المؤسسة، حلت الإمارات أيضاً في الأولى عالمياً على مؤشر ((إجمالي عائد الإيجار خارج المركز 2024)) عند 11.3% والذي يعتبر الأعلى خلال 10 سنوات كذلك، متقدمة خمس مرتب مقارنة بالعام 2023 حيث كانت تحتل المرتبة السادسة عالمياً عند معدل 10.4%.

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