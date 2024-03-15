رحيمي يتألق ويقود العين للوصافة بفوز عريض على عجمان

ارتقى العين للمركز الثاني في الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان 4-0 في استاد راشد بن سعيد، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة وبقي عجمان في نقاطه الـ 14 في المركز 12، وحسم العين النتيجة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل هدفين خلال دقيقتين ثم أضاف مثلهما في الشوط الثاني، ويدين العين لمهاجمه سفيان رحيمي الذي سجل "هاتريك"، ونجح العين في كسر نتيجة التعادل بحصول سفيان رحيمي لركلة جزاء، سددها بنفسه مسجلاً هدف التقدم "ق 19"، وبعد 140 ثانية فقط "ق 21" عزز الظهير عبد الكريم تراوري تقدم العين بهدف ثان بتسديدة قوية في مقص المرمى على يسار الحارس علي الحوسني، من صناعة اليخاندرو روميرو، وساهم الهدفان في رفع إيقاع المباراة وشعر عجمان بضرورة التخلي عن التركيز الدفاعي والانتشار هجوماً في محاولة لتقليص الفارق ولاحت فرصتين لكل من عصام فائز ووليد أزارو وتكفل الحارس خالد عيسى في التصدي لإحدى الهجمات، وفي المقابل ضاعت فرصة للعين من سفيان رحيمي مرت فيها تسديدته جوار القائم، واستمر اللعب بأفضلية واضحة للعين مع محاولات لعجمان لم يكتب لها النجاح أمام المرمى حتى انتهى الشوط الأول بتقدم العين 2-0.

جاءت بداية الشوط الثاني مختلفة نوعا ما، بعد أن نشط عجمان في الناحية الهجومية وقاد محاولات أمام مرمى العين، كان أهمها فرصة وليد أزارو التي نجح خالد عيسى في التصدي لها، لم يستمر الضغط الهجومي لـ "البرتقالي" طويلاً، حتى عاد العين للتقدم ناحية مرمى علي الحوسني وضاعت له فرصة من تسديدة ايريك ورد عجمان بهجمة عن طريق ازارو الذي سقط داخل الصندوق مطالباً بركلة جزاء، ولكن الحكم محمد الهرمودي أمر بإستمرار اللعب، وضاعت بعدها فرصة جديدة لعجمان من أزارو وذهبت الكرة إلى ركنية، وعاد سفيان رحيمي لتأمين النتيجة أكثر بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه "ق 74" بعد أن خطف الكرة من عبد الله صالح وسدد في سقف مرمى علي الحوسني، وعاد رحيمي لإضافة هدف رابع "ق 88" بعد أن ألغاه مساعد الحكم قيس الخديم واعتمده الحكم الهرمودي بتوجيه من حكم "الفار"، انتهت عليه المباراة.

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