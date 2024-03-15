سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

​استقبل صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفورالصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد أقام مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال والمأدبة.. الشيخ أحمد بن سعود بن صقرالقاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز