رونالدو يقود النصر للعودة للانتصارات على حساب الأهلي في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الأهلي ليعود للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري بالإضافة لتوديع دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي، إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي سيواجه ضمك غدا السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من روجر إيبانيز مدافع الأهلي على سامي النجعي.

وبات رونالدو ثالث لاعب يسجل في مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والنصر بعد زميله المصاب أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي لاعب فريقه السابق.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في أول نصف ساعة دون فرص محققة تذكر من الجانبين، قبل أن يرتقي ميريه دميرال مدافع الأهلي بضربة رأس قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 36.

وظن رونالدو أنه تقدم للنصر بعدما راوغ إدوار مندي حارس الأهلي وسدد في الشباك قبل أن يلغي الحكم الهدف في الدقيقة 44 بداعي تسلل المهاجم البرتغالي.

وفي الدقيقة 56 ألغى الحكم هدفا للأهلي سجله روبرتو فيرمينو، الذي سدد في الشباك من مدى قريب، بداعي التسلل.

وسنحت لفرانك كيسي فرصة لتعديل النتيجة قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس لكن ديفيد أوسبينا حارس النصر أنقذها بسهولة.

وأبلغ كيسي محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) التلفزيونية عقب المباراة "كانت مباراة كبيرة، لم نستحق الخسارة، قدمنا كل ما لدينا. كان بإمكاننا التسجيل في أكثر من فرصة اليوم. "علينا التفكير في المباراة القادمة والعمل بقوة للتعويض".

وأهدر فهد الرشيدي فرصة محققة لتعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع حين مرت ضربة رأس من مدى قريب بجوار المرمى.

الطائي ينتزع التعادل أمام الاتفاق

في نفس التوقيت، تعادل الطائي 1-1 مع ضيفه الاتفاق ليرفع رصيده إلى 22 نقطة لكنه بقى في المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

فيما حصد الاتفاق النقطة 35 ليتقدم للمركز السادس مؤقتا.

سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة عرضية من حمدان الشمراني ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وأدرك فيرجل ميسيدجان التعادل للطائي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين استقبل رمية تماس لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة مباشرة في شباك الاتفاق.

ولعب الاتفاق بعشرة لاعبين بعد طرد ديماري جراي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى فرض الرياض التعادل 1-1 على مضيفه الفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل الرياض المركز 14 برصيد 24 نقطة.

جاء هدف الفيحاء في الدقيقة 30 حين انطلق هنري أونيكورو نحو المرمى وأطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك الرياض.

ثم أدرك ناولديج موسونا التعادل للرياض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من مدى قريب.



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