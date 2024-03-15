Saturday, 16 March 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاجأة مدوية.. بنس يرفض دعم ترامب للرئاسة

3/15/2024 7:19:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الجمعة، أنّه لن يدعم دونالد ترامب المرشّح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز: "ينبغي ألا يكون مفاجئاً أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".

ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه "مدو"، على الرغم من أنّ انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب، على نحو كان ليجعل مفاجئاً دعمه للملياردير الجمهوري وليس العكس.

وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يتماهى مع المخطط.

وبعدما باءت بالفشل محاولات عدة لترامب وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات، حضّ الرئيس آنذاك حشداً من أنصاره على التوجّه إلى مقرّ الكونغرس فاقتحموا المبنى وقد هتف بعضهم "اشنقوا مايك بنس!".

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز إنّ ترامب "يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107984020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث