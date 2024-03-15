مفاجأة مدوية.. بنس يرفض دعم ترامب للرئاسة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الجمعة، أنّه لن يدعم دونالد ترامب المرشّح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز: "ينبغي ألا يكون مفاجئاً أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".

ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه "مدو"، على الرغم من أنّ انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب، على نحو كان ليجعل مفاجئاً دعمه للملياردير الجمهوري وليس العكس.

وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يتماهى مع المخطط.

وبعدما باءت بالفشل محاولات عدة لترامب وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات، حضّ الرئيس آنذاك حشداً من أنصاره على التوجّه إلى مقرّ الكونغرس فاقتحموا المبنى وقد هتف بعضهم "اشنقوا مايك بنس!".

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز إنّ ترامب "يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز