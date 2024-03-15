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الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا»

3/15/2024 7:19:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة، اليوم، قراراً
بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام".

ويحث القرار على اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، بما يشمل الأمم المتحدة، لمعالجة كراهية الإسلام، كما يدين التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، وتدنيس الكتب المقدسة.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة كراهية الإسلام وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب.

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