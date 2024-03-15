الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة، اليوم، قراراً
بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام".
ويحث القرار على اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، بما يشمل الأمم المتحدة، لمعالجة كراهية الإسلام، كما يدين التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، وتدنيس الكتب المقدسة.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة كراهية الإسلام وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب.
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