‏فهد اليوسف الحزم والحسم في مواجهة المخالفات المرورية وتطبيق القانون على الجميع حفاظا على سلامة مرتادي الطرق

التسهيل والتخفيف من الاختناقات المرورية وضبط الحركة المرورية أولاً بأول

‏قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بزيارة ميدانية الى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف حمدان الخدة وعدد من قيادات المرور.

‏واستمع الى ايجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للاشارات الضوئية من خلال غرفة التحكم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات.

‏كما اطلع الشيخ فهد اليوسف على آلية استقبال الشكاوى المرورية عن طريق هاتف شكاوى المرور وآلية التعامل معها، وانتشار دوريات المرور على مختلف الطرق وتعاملها مع البلاغات.

‏ووجه بتنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق، والانتشار الواسع لدوريات المرور في كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية، وتقييم الوضع المروري في مختلف الأوقات والتعامل مع الاختناقات المرورية أولاً بأول لتسيير الحركة المرورية والتعامل مع أي معوقات أو اختناقات

مرورية

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