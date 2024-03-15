روسيا: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في اليوم الأول تجاوزت 33%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، عن إغلاق مراكز الاقتراع في البلاد أبوابها، في اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المستمرة على مدار ثلاثة أيام، مبينة أن نسبة المشاركة تجاوزت 33 بالمئة.



وقالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان صحفي : إن "نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت 33.45 بالمئة".



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية كل من الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، ومرشح حزب الناس الجدد فلاديسلاف دافانكوف.



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