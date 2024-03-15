روسيا: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في اليوم الأول تجاوزت 33%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، عن إغلاق مراكز الاقتراع في البلاد أبوابها، في اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المستمرة على مدار ثلاثة أيام، مبينة أن نسبة المشاركة تجاوزت 33 بالمئة.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان صحفي : إن "نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت 33.45 بالمئة".
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية كل من الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، ومرشح حزب الناس الجدد فلاديسلاف دافانكوف.
بترا
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