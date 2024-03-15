وزير الخارجية الإيطالي يعرض مبادرة الغذاء لأجل غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، أجرى اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيريه الإسرائيلي يسرائيل اكتس، والفلسطيني رياض المالكي.



وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني: "لقد عرضت اليوم على نظيريَّ مبادرة: الغذاء لأجل غزّة، التي أطلقتها بلادنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى"توحيد الجهود للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير للغاية"، في القطاع، مبيناً أن "حكومة بلاده تعتزم إعطاء أولوية قصوى لهذه المبادرة".



وأردف: "سأتطرق إليها يوم الاثنين المقبل في بروكسل خلال انعقاد مجلس الشؤون الخارجية، ثم سأتحدث عن إشراك شركاء مجموعة السبع بالاجتماع الوزاري في كابري". وأكد أن "رصّ الجهود لمساعدة المدنيين ليس شعاراً، بل هو التزام أخلاقي، وعلينا حث الخطى".



هذا وتهدف مبادرة "الغذاء لأجل غزّة" إلى إنشاء نظام يضم المنظمات النشطة الرئيسية في المقدمة، مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من خلال جدول فني، يركز أولاً وقبل كل شيء على سد الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين: الغذاء، الرعاية الصحية والحماية.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية: إن "بلادنا ستجعل امتيازها متاحًا، بدءًا من قطاعات تأمين الأغذية، توفير الرعاية الصحية وإزالة الألغام".



بترا