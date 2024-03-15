سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.
وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.
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