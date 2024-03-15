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سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.


وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.

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