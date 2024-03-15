البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لمسلحين من حركة الشباب، على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.



وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، داعيا المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.



كما جدد البرلمان العربي، موقفه الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما أعرب عن خالص التعازي والمواساة لقيادة وحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



بترا