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الخارجية القطرية: غزة شهدت أكبر خسائر بين الصحفيين

3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية القطرية إن غزة شهدت أكبر خسائر بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.


وأكدت الوزارة مسؤولية الدول في حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لأداء عملهم بشكل مستقل، والدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

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