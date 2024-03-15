الخارجية القطرية: غزة شهدت أكبر خسائر بين الصحفيين

الخارجية القطرية: غزة شهدت أكبر خسائر بين الصحفيين
التاريخ
3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية القطرية إن غزة شهدت أكبر خسائر بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.
وأكدت الوزارة مسؤولية الدول في حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لأداء عملهم بشكل مستقل، والدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
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