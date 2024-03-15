بيان صادر عن وزارة الخارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشددا على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.
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