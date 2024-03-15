بيان صادر عن وزارة الخارجية

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشددا على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.

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