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هجوم على سفينة غربي الحُديدة باليمن

3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحُديدة في اليمن.


من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 65 ميلا بحريا غرب الحُديدة، مشيرة إلى أن "السلطات تحقق".

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