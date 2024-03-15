هجوم على سفينة غربي الحُديدة باليمن
التاريخ
3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحُديدة في اليمن.
من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 65 ميلا بحريا غرب الحُديدة، مشيرة إلى أن "السلطات تحقق".
MENAFN15032024000208011052ID1107983888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.