واشنطن: نتابع باهتمام القوات النووية الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن تتابع باهتمام القوات النووية الروسية، لكنها لم ترصد أي شيء يدعو لرفع مستوى جاهزية القوات الاستراتيجية الأمريكية.



وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "نحن نتابع ذلك باهتمام، لكننا لم نر أي شيء يجعلنا نثق بضرورة تغيير مستوى جاهزية قوات الردع الاستراتيجي لدينا".

وأشار كيربي إلى أن واشنطن تتابع كافة تصريحات المسؤولين الروس بشأن الموضوع النووي، بما في ذلك تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأخذها على محمل الجد.



جدير بالذكر أن الرئيس بوتين قال في مقابلة مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" ومذيع قناة "روسيا 1"، دميتري كيسيليوف، إن روسيا "مستعدة للحرب النووية" من الناحية التقنية، لكنه لا يعتقد بأن الأمور تتجه إليها.



وأكد بوتين أن روسيا ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال ظهور خطر على وجود روسيا كدولة.

RT