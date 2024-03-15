الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، استعداد بلاده لتقديم كل ما هو ضروري للمفاوضات بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال الدبلوماسي الصيني خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية: "إن الصين مستعدة لتوفير الفرص اللازمة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وستواصل لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة".
تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة.
RT
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