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الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف

3/15/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، استعداد بلاده لتقديم كل ما هو ضروري للمفاوضات بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال الدبلوماسي الصيني خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية: "إن الصين مستعدة لتوفير الفرص اللازمة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وستواصل لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة".


تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة.

RT

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