بيان من 4 فصائل فلسطينية ردا على قرار عباس تشكيل حكومة جديدة

MENAFN - Al Wakeel News)رفضت أربعة فصائل فلسطينية، قرار الرئيس محمود عباس بتكليف الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.



وجاء في بيان الرفض الذي وقعت عليه كل من "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "السلطة الفلسطينية تصر على مواصلة سياسة التفرد، والضرب بعرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على الشعب الفلسطيني ، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".



وأكدت الفصائل أنه في ضوء المرسوم بتكليف تشكيل حكومة جديدة، فإن "الفصائل ترى أن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائما".



وتابعت "من حق شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".



واعتبرت الفصائل الأربعة أن "اتخاذ هذه القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفّرد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة".

روسيا اليوم