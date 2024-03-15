واشنطن تنفذ العملية الـ11 لإنزال المساعدات جوا فوق غزة

واشنطن تنفذ العملية الـ11 لإنزال المساعدات جوا فوق غزة
التاريخ
3/15/2024 3:25:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت العملية الـ11 لإنزال المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال قطاع غزة.
وأفادت بأن الطائرات الأميركية أسقطت أكثر من 35 ألف وجبة جاهزة للأكل و31 ألف زجاجة مياه.
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