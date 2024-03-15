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واشنطن تنفذ العملية الـ11 لإنزال المساعدات جوا فوق غزة

3/15/2024 3:25:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت العملية الـ11 لإنزال المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال قطاع غزة.


وأفادت بأن الطائرات الأميركية أسقطت أكثر من 35 ألف وجبة جاهزة للأكل و31 ألف زجاجة مياه.


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