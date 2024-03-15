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بايدن: خطاب شومر بشأن إسرائيل كان جيدا

3/15/2024 3:25:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بشأن إسرائيل، إن الخطاب كان جيدا وأعرب شومر خلاله عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين.


وأوضح أن شومر تواصل قبل إلقاء خطابه مع فريق الرئيس الأميركي ليبلغه بفحوى الخطاب.


ووجَّه شومر أمس الخميس انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن الأخير "عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".


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