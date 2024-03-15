بايدن: خطاب شومر بشأن إسرائيل كان جيدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بشأن إسرائيل، إن الخطاب كان جيدا وأعرب شومر خلاله عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين.
وأوضح أن شومر تواصل قبل إلقاء خطابه مع فريق الرئيس الأميركي ليبلغه بفحوى الخطاب.
ووجَّه شومر أمس الخميس انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن الأخير "عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".
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