أيرلندا: أسلحة واشنطن لإسرائيل لا تستخدم بالدفاع عن النفس

أيرلندا: أسلحة واشنطن لإسرائيل لا تستخدم بالدفاع عن النفس
التاريخ
3/15/2024 3:25:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار -عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن- إن ناقش مع الأخير مسألة المساعدات العسكرية لإسرائيل، مؤكدا أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة حاليا لإسرائيل لا تستخدم في الدفاع عن النفس.
وشدد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار فورا لأن الوضع الإنساني في غزة كارثي جدا.
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