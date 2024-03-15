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أيرلندا: أسلحة واشنطن لإسرائيل لا تستخدم بالدفاع عن النفس

3/15/2024 3:25:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار -عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن- إن ناقش مع الأخير مسألة المساعدات العسكرية لإسرائيل، مؤكدا أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة حاليا لإسرائيل لا تستخدم في الدفاع عن النفس.


وشدد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار فورا لأن الوضع الإنساني في غزة كارثي جدا.


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