الأمم المتحدة قلقة من موافقة نتنياهو على هجوم رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط الهجوم على رفح.
وكان قد صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على خطط العملية في رفح والجيش يستعد لها، كما يستعد لإخلاء السكان والنازحين من رفح".
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