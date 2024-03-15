مظاهرة في السويد تندد بالإبادة الجماعية في غزة

مظاهرة في السويد تندد بالإبادة الجماعية في غزة
التاريخ
3/15/2024 3:25:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تظاهر العشرات في مدينة يوتبوري السويدية تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وهتف المتظاهرون بالحرية للشعب الفلسطيني، كما طالبوا بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة ووقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.
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