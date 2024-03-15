Friday, 15 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرة في السويد تندد بالإبادة الجماعية في غزة

3/15/2024 3:25:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر العشرات في مدينة يوتبوري السويدية تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


وهتف المتظاهرون بالحرية للشعب الفلسطيني، كما طالبوا بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة ووقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.


MENAFN15032024000208011052ID1107983631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث