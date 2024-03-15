بـ 3 خطوات بسيطة .. طريقة اعداد عجينة القطايف في المنزل

MENAFN - Al Wakeel News)يعتبر القطايف من الحلويات المشهورة جداً في شهر رمضان، ومن التقاليد المتبعة برمضان، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في أغلب البيوت.

ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالفيتامينات، والبروتينات، والمعادن، كما يتميز بسهولة تحضيره وبساطة مكوّنات عجينته، بالإضافة إلى إمكانية حشوها بالجبنة أو المكسرات.

المكوّنات: ثلاثة أكواب من الدقيق. ثلاثة أكواب وربع من الماء. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

طريقة التحضير:

-وضع الطحين في وعاء، ثمّ اضافة الماء، والبيكنج باودر، وعجن المكوّنات جيداً.

-وضع الصينية في الفرن بالمقلوب حتى تسخن.

-وضع العجينة السائلة فوق الصينية عن طريق سكبها بالمغرفة على شكل دوائر، ثمّ نتركها حتى تنضج من جهة واحدة، ثمّ ندعها جانباً حتى تبرد.

وهنا تصبح عجينة القطايف جاهزة ويمكنك اضافة الحشوة التي ترغب بها في العجين، ثمّ قليها بالزيت وتقديمها .

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