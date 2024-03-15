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القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته

3/15/2024 3:25:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت سرايا القدس وقوع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك من المسافة صفر وسط قطاع غزة، مضيفة أنها استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع شمال مدينة الزهراء وسط القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة بقذائف "الياسين 105" والتاندوم في مدينة حمد بخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة معارك ضارية منذ أيام.

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