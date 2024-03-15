القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت سرايا القدس وقوع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك من المسافة صفر وسط قطاع غزة، مضيفة أنها استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع شمال مدينة الزهراء وسط القطاع.
كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة بقذائف "الياسين 105" والتاندوم في مدينة حمد بخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة معارك ضارية منذ أيام.
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