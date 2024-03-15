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نتنياهو يعقد جلسة غدا لبحث توسيع صلاحيات وفد المفاوضات

3/15/2024 3:25:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس الأميركي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة غدا السبت أو صباح الأحد لبحث توسيع صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي قبل مغادرته إلى الدوحة لبحث المقترح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للوسطاء.


ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الفجوات بين إسرائيل وحماس تتطلب مرونة من إسرائيل وتوسيع صلاحيات الوفد المفاوض.


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