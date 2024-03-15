نتنياهو يعقد جلسة غدا لبحث توسيع صلاحيات وفد المفاوضات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال موقع أكسيوس الأميركي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة غدا السبت أو صباح الأحد لبحث توسيع صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي قبل مغادرته إلى الدوحة لبحث المقترح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للوسطاء.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الفجوات بين إسرائيل وحماس تتطلب مرونة من إسرائيل وتوسيع صلاحيات الوفد المفاوض.
MENAFN15032024000208011052ID1107983628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.