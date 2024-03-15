حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال بموقع حدب يارين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله إنه استهدف جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي راميا وحولا، مؤكدة أن أحد الصواريخ على بلدة حولا لم ينفجر.
وبوقت مسبق من اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في بلدة حولا، ونقطة مراقبة في بلدة مروحين جنوب لبنان، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق شتولا ومزارع شبعا وزرعيت.
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