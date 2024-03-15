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حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال بموقع حدب يارين

3/15/2024 3:25:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي راميا وحولا، مؤكدة أن أحد الصواريخ على بلدة حولا لم ينفجر.

وبوقت مسبق من اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في بلدة حولا، ونقطة مراقبة في بلدة مروحين جنوب لبنان، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق شتولا ومزارع شبعا وزرعيت.

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