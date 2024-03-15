لبنان يطالب بضرورة تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن بلاده تطالب المسؤولين الأجانب كافة، بضرورة تمويل الأونروا، لأنه مصلحة مشتركة لبنانيا وإقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس يرافقها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة.
وخلال اللقاء، حذر بو حبيب "من خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني".
بترا
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