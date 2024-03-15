تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 21 قتيلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء غرق قارب، اليوم الجمعة، يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية جناق قلعة غرب تركيا، إلى 21 قتيلا.
وقالت ولاية جناق قلعة في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم انتشال جثث 21 شخصًا بينهم 5 أطفال".
وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة طائرة ومسيرة و18 زورقا ومروحيتين وفرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن والي جناق قلعة، إلهامي أكتاش، مقتل العديد من الأشخاص جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء إيجهبات، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قبل الحادث.
بترا
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