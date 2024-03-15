تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 21 قتيلا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء غرق قارب، اليوم الجمعة، يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية جناق قلعة غرب تركيا، إلى 21 قتيلا.



وقالت ولاية جناق قلعة في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم انتشال جثث 21 شخصًا بينهم 5 أطفال".



وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة طائرة ومسيرة و18 زورقا ومروحيتين وفرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن والي جناق قلعة، إلهامي أكتاش، مقتل العديد من الأشخاص جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء إيجهبات، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قبل الحادث.



بترا