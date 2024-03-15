عاجل شاهد - هذا ما حدث مع نشامى الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل مواطن أردني يعمل في قطاع السياحة، أثناء مروره بالطريق الصحراوي، وبرفقته عدد من زوار المملكة من جنسيات أجنبية تعامل نشامى الدوريات الخارجية من خلال مبادرة "فطر صائم".
ولاقت مبادرة نشامى الدوريات الخارجية "فطر صائم" ردودا إيجابية إذ كانت ملفتة ومحط إعجاب الأجانب، وموضع فخر للأردني الذي أعث الفيديو إلى صفحة مديرية الأمن العام.
وتاليا الفيديو:
MENAFN15032024000208011052ID1107983624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.