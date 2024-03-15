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عاجل شاهد - هذا ما حدث مع نشامى الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي

3/15/2024 3:25:52 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل مواطن أردني يعمل في قطاع السياحة، أثناء مروره بالطريق الصحراوي، وبرفقته عدد من زوار المملكة من جنسيات أجنبية تعامل نشامى الدوريات الخارجية من خلال مبادرة "فطر صائم".

ولاقت مبادرة نشامى الدوريات الخارجية "فطر صائم" ردودا إيجابية إذ كانت ملفتة ومحط إعجاب الأجانب، وموضع فخر للأردني الذي أعث الفيديو إلى صفحة مديرية الأمن العام.

وتاليا الفيديو:

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