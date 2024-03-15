ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.33 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2499 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار، مقارنة مع 4.9 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 25بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.4 مليون دينار، مقارنة مع 24.6 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغ 16.6 مليون سهم نُفذت من خلال 9503 صفقات.

