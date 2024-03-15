الدوري الأوروبي موقعة إيطالية نارية وليڤربول يواجه أتالانتا

الدوري الأوروبي موقعة إيطالية نارية وليڤربول يواجه أتالانتا
التاريخ
3/15/2024 3:19:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة إيطالية نارية تجمع ميلان وروما، ووضع ليڤربول بمواجهة متوازنة مع أتالانتا الإيطالي، وجمعت القرعة باير ليفركوزن الألماني مع ويستهام الانجليزي وبنفيكا البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي.
MENAFN15032024000130011022ID1107983559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.