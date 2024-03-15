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الدوري الأوروبي موقعة إيطالية نارية وليڤربول يواجه أتالانتا

3/15/2024 3:19:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة إيطالية نارية تجمع ميلان وروما، ووضع ليڤربول بمواجهة متوازنة مع أتالانتا الإيطالي، وجمعت القرعة باير ليفركوزن الألماني مع ويستهام الانجليزي وبنفيكا البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي.

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