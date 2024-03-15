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قرعة الأبطال مدريد في مواجهة السيتي وبرشلونة يقابل سان جرمان

3/15/2024 3:19:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواجه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.
وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وستقام جولة الذهاب في 9و10 ابريل المقبل وجولة الإياب في 16 و17 منه، وسيحتضن ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية لنسخة دوري الأبطال الحالية يوم السبت الأول من يونيو 2024. وسبق لملعب ويمبلي استضافة 7 نهائيات اوروبية من قبل أكثر من أي ملعب آخر .

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