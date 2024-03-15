قرعة الأبطال مدريد في مواجهة السيتي وبرشلونة يقابل سان جرمان

(MENAFN
- Al-Anbaa) يواجه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.
وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وستقام جولة الذهاب في 9و10 ابريل المقبل وجولة الإياب في 16 و17 منه، وسيحتضن ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية لنسخة دوري الأبطال الحالية يوم السبت الأول من يونيو 2024. وسبق لملعب ويمبلي استضافة 7 نهائيات اوروبية من قبل أكثر من أي ملعب آخر .
MENAFN15032024000130011022ID1107983558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.