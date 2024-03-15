بوتين يدلي بصوته عبر الإنترنت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الروسية

MENAFN - Al-Anbaa) أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر التصويت الإلكتروني، في اليوم الأول من انتخابات رئاسية يتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.

وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".

وقال تلفزيون "روسيا اليوم" إن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا ، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع الأولى افتتحت منذ مساء الخميس في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر اليوم وينتهي غدا الأحد .

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف

دافانكوف.