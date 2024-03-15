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مباحث الجنسية تخصيص خط للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية

3/15/2024 3:19:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة

‏أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في ادارة مباحث الجنسية قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير.

‏وتؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مواصلتها في ضبط المزورين والمزدوجين، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور الى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة.

MENAFN15032024000130011022ID1107983556

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