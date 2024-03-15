آلان: سألعب بإخلاص للوحدة حتى اليوم الأخير في عقدي

أكد البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه سيظل يلعب بنفس الإخلاص والقوة حتى اليوم الأخير له في عقده مع «العنابي»، مشيراً إلى أن مسألة تجديد عقده مع الوحدة لم تشهد أي تطورات جديدة مؤخراً، لافتاً إلى أنه تلقى عروضاً عدة من أندية أخرى، خاصة أندية برازيلية، وموضوع استمراره من عدمه مع الوحدة لم يحسم بعد.

وواصل آلان تألقه مع الوحدة في الموسم الحالي باعتباره من أهم اللاعبين المؤثرين في صفوف «أصحاب السعادة»، وقاد الفريق نحو الصعود إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه بفضل الأداء المميز الذي يقدمه، كما سجل ثلاثة أهداف في آخر 3 مباريات له مع «العنابي»، وصنع هدفاً، إضافة إلى 4 مساهمات في أهداف العنابي الأخيرة.

ولم يحسم آلان ماركيز مسألة تجديد عقده والاستمرار مع الوحدة من عدمه في ظل تقارير عن مغادرته النادي بنهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده وعدم تلقيه عرضاً للتجديد من إدارة النادي.

وعن آخر تطورات مسألة التجديد قال: الوضع لم يتغير ولم أتلق عرضاً حتى الآن، أنا لاعب محترف وسألعب للنادي بإخلاص ورغبة حتى اليوم الأخير لي في عقدي، لأنني أحب هذا النادي وأحب جمهور الوحدة.

وأضاف: أملك عروضاً من بعض الأندية في البرازيل، وكنت قريباً من الانتقال، لكنني كما قلت أنا لاعب محترف ومستمر مع الوحدة حتى اليوم الأخير لي.

وعما تردد عن توقيعه لأحد الأندية اعتباراً من الموسم المقبل، قال: لا أعرف، سنرى ماذا سيحدث.

وانضم آلان لقلعة «العنابي» في الموسم الماضي قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أقوى صفقات اللاعبين الأجانب، ونجح في أن يكون عنصراً مؤثراً وأحد أفضل لاعبي الوحدة على مدار موسمين، في الوقت الذي يطالب جمهور الوحدة ويضغط على إدارة النادي من أجل تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعن انتصارات الوحدة الأخيرة والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بالفوز برباعية على الوصل، أكد آلان أن الفوز على الوصل في نصف نهائي الكأس والتأهل لنهائي البطولة أنقذ موسم الوحدة حتى الآن، خصوصاً بعد الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والابتعاد قليلاً عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين، والفريق يسعى لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه في مواجهة العين في النهائي لإنقاذ موسمه، وقال: نسعى لحصد اللقب لإسعاد جماهيرنا.

وأشار آلان إلى أن تسجيل أربعة أهداف في مرمى الوصل أمر رائع رغم صعوبة المباراة، وهي أول هزيمة له الموسم الحالي، وقال: ظهرنا بأداء قوي وأفضل من المنافس، وكل اللاعبين سواء من شارك بالتشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء كانوا على قلب رجل واحد، وآمنوا بقدرة الفريق على التعويض وحسم التأهل.

تركيز

وتابع: يجب علينا أن نركز على المرحلة المقبلة والمضي قدماً بنفس الرغبة والإصرار لحصد أكبر عدد من النقاط الممكنة في الدوري، أعتقد أن الفريق تحسن كثيراً، ونجحنا في تحقيق فوز مهم على حتا، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، وعلينا أن نقاتل حتى النهاية

وعن مواجهة العين في نهائي كأس «ADIB»، أكد آلان أنها ستكون مباراة قوية، خصوصاً وأنها مباراة «ديربي»، وقال: نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل الفوز وتحقيق لقب البطولة.

ونجح آلان في تسجيل هدفين في شباك الجزيرة، وهدف في مواجهة حتا الأخيرة في الدوري، وأسهم بأدائه القوي في تأهل الفريق لنهائي كأس «ADIB»، والطريف أن آلان طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها سجل 14 هدفاً في أكثر من 500 مباراة، بينما سجل في مباراتين فقط مع الوحدة ثلاثة أهداف، بما يقارب «ربع» أهدافه خلال مشواره.

ويعد آلان ثاني لاعبي دوري المحترفين لمساً للكرة بـ1221 لمسة، ويملك 19 تمريرة مؤثرة، و28 مراوغة، وصنع هدفين في الموسم الحالي، بينما كان عنصراً أساسياً في أغلب أهداف العنابي بـ«البري أسيست».

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