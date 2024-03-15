رادوي: الإصابات المستمرة سببت مشاكل للجزيرة و استبدال مبخوت أمام كلباء قرار فني

أرجع الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، نزيف النقاط الذي عانى منه «فخر أبوظبي» في الجولات الثلاث الأخيرة التي قاد فيها الفريق، بعد توليه مهمة القيادة الفنية، إلى «الإصابات»، ذاكراً أنه عانى من وجود إصابات مستمرة في صفوف اللاعبين، مع تعرض البعض منهم لوعكات صحية.

وأكد رادوي الذي أشرف على الفريق في 3 مباريات بالدوري، خسر مباراتين وتعادل في واحدة، أنه منذ توليه مهمة التدريب لم يعمل مع الفريق بكامل عناصره وقال: دائماً هنالك نقص بسبب الإصابات والمرض، وهذه الأمور لها تأثير على مستوى ونتائج الفريق، خاصة أن الفريق يعتمد على لاعبين شباب يفتقدون الخبرة، وسن النضج الكروي في كرة القدم بين 25 إلى 28 عاماً ونحن لدينا لاعبان فقط في هذه الفئة العمرية، صحيح أن الشباب يجتهدون ويقدمون مستويات جيدة لكن تنقصهم الخبرة، وإذا نظرنا إلى الوضع العام للفريق من ناحية إصابات وغيابات متكررة مع عدم وجود الخبرة سنجد أن الوضع معقد وصعب.

10 لاعبين

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه سيفتقد في الفترة المقبلة 10 من اللاعبين الدوليين، ما يضطره للاستعانة بلاعبي الرديف لإكمال التدريبات، ذاكراً أن الفريق بدأ يشهد عودة المصابين في الوقت الذي سيفتقد فيه الدوليين، وأن ذلك يجعله يفكر في ضرورة حلول بديلة.

وعن سبب عدم التعاقد مع وجوه جديدة في«الميركاتو الشتوي» الذي غاب عنه الجزيرة قال رادوي: ليس من الحكمة أن أحكم على لاعب بإنهاء عقده دون أن أشاهده وأمنحه فرصته، تعلمون أنني توليت المهمة مؤخراً وليس من الإنصاف أن أنهي عقد لاعب أو أستبدل عدداً من اللاعبين قبل أن ينالوا فرصتهم، لذلك لم أرَ ضرورة استبدال لاعب أو الدخول في صفقات جديدة على حساب عناصر يمكن أن تفيد الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي أستطيع أن أتخذ القرارات الصحيحة والمنصفة بحق أي لاعب.

شخصية

وعلق رادوي على التعادل أمام اتحاد كلباء في الجولة 16 من الدوري أول من أمس 2 ـ 2، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين، ذاكراً أن تقدم منافسه بهدفين كان منطقياً لأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه، مشيراً إلى أن لاعبيه بعدها أظهروا شخصية قوية ونجحوا في التعديل، وأضاف: نحتاج إلى التحسن دفاعياً وهنالك لاعبون يقدمون مستويات جيدة وآخرين عليهم الارتقاء بمستواهم وتقديم الأفضل.

استبدال مبخوت

ونفى مدرب الجزيرة أن يكون استبدال علي مبخوت بين شوطي اللعب بسبب الإصابة، وقال: القرار كان فنياً وتكتيكياً بما يتناسب مع مجريات اللقاء، وفي بعض الأحيان نضع الحلول التكتيكية حتى يقدم اللاعبون أفضل ما عندهم ولكن هنالك لحظات يجب أن يساعد اللاعب نفسه وأن يخلق الظروف الإيجابية التي تساعد على تقديم مستوى جيد.

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