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يقدم حلويات رمضانية للجميع.. ليفربول يتغنى بالإنجاز التاريخي للملك صلاح

3/15/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


احتفى نادي ليفربول بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة "الريدز" أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وساهم محمد صلاح في الفوز الساحق لليفربول على ضيفه سبارتا براغ (6-1)، بإحارزه الهدف الثالث له عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد"، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، وبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول صورا لمحمد صلاح، مشيرا إلى أنه "الفرعون" المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892.

كما أفاد النادي بأن محمد صلاح بعد ثلاث تمريرات حاسمة بات رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول، وعلق قائلا: "يقدم حلويات رمضانية للجميع..

ثلاث تمريرات حاسمة من الملك المصري اليوم تجعله رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول.. ".

وفي منشور آخر قال الحساب الرسمي "للريدز": "بهدف وثلاث تمريرات حاسمة، استحق مو أن يكون لاعب مباراة أمس ضد سبارتا براغ".

ووصل محمد صلاح (31 عاما) إلى هدفه العشرين بكافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

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