يقدم حلويات رمضانية للجميع.. ليفربول يتغنى بالإنجاز التاريخي للملك صلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفى نادي ليفربول بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة "الريدز" أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وساهم محمد صلاح في الفوز الساحق لليفربول على ضيفه سبارتا براغ (6-1)، بإحارزه الهدف الثالث له عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد"، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، وبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول صورا لمحمد صلاح، مشيرا إلى أنه "الفرعون" المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892.
كما أفاد النادي بأن محمد صلاح بعد ثلاث تمريرات حاسمة بات رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول، وعلق قائلا: "يقدم حلويات رمضانية للجميع..
ثلاث تمريرات حاسمة من الملك المصري اليوم تجعله رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول.. ".
وفي منشور آخر قال الحساب الرسمي "للريدز": "بهدف وثلاث تمريرات حاسمة، استحق مو أن يكون لاعب مباراة أمس ضد سبارتا براغ".
ووصل محمد صلاح (31 عاما) إلى هدفه العشرين بكافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
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