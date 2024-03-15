الحكومة الفرنسية تتدخل في أزمة مبابي والأولمبياد



قررت الحكومة الفرنسية التدخل في أزمة مشاركة النجم كيليان مبابي في أولمبياد باريس 2024.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وفقاً لروسيا اليوم أن حظوظ مبابي البالغ 25 عاما في الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي يدربه تييري هنري أصبحت ضعيفة للغاية، لأن ديشامب مدرب المنتخب الأول ليس متحمسا لفكرة أن يلعب نجمه الأول الصيف بأكمله بين اليورو أولا، ثم الألعاب الأولمبية ثانيا، خوفا عليه من الإرهاق والإصابة.

ولكن كشفت إذاعة "RMC" الفرنسية أن أثناء حضور نجم بي إس جي الحالي العشاء في الإيليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، كان حاضرا توني إستانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، وأن حديثا دار مع الرئيس الفرنسي حول رغبته بتحقيق بلاده لرقم قياسي للميداليات الذهبية، ومن ضمنها كرة القدم.

وقالت أميلي كاستارا، وزيرة الرياضة الفرنسية، مع "RMC" حول الموضوع: "هو حلم لمبابي المشاركة، وحلم لنا جميعا تواجده، ولكن لاعب بحجمه يتخذ قرارات كبرى كل يوم، دائما يجعل فرنسا تلمع، وسنساند أي قرار للاعب، ونثق في قرارات هنري، هناك قرارات صعبة ستتخذ".

ومن جانبه، قرر ريال مدريد منع أي من لاعبيه من المشاركة في الأولمبياد، وأرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الفرنسي ليخطره بالقرار بحسب "آس"، ما يعد ضربة أخرى لمخططات مبابي، بالنظر لانتقاله الوشيك للنادي الملكي بداية من الصيف القادم.

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